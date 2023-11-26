У неділю 26 листопада рятувальники 6 та 13 державних пожежно-рятувальних частини двічі залучались до ліквідації наслідків негоди.

Про це повідомили в ГУ ДСНС в Миколаївській області.

До Служби порятунку надійшло повідомлення про події поблизу села Новомихайлівське Врадіївської територіальної громади та на трасі Н-24 «Благовіщенське-Миколаїв» біля села Іванівка Мигіївської територіальної громади Первомайського району Миколаївської області.

Через погіршення погодних умов застрягли у заметах та не могли самостійно продовжити рух чотири легкові автомобілі. В обох випадках рятувальники за допомогою буксирувального троса на автомобілі підвищеної прохідності витягли автомобілі, які в подальшому продовжили рух.

Загалом, в транспортних засобах перебувало 11 людей. Від ДСНС залучались 2 одиниці техніки та 6 осіб.

Нагадаємо, ввечері 25 листопада Миколаїв та область накрив сильний снігопад. На дорогах міста почала працювати техніка комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг».

На дорогах державного значення М-15 Одеса-Рені (на Бухарест) та М-28 Одеса — Южне — /М-14/ (об’їзд Одеси) тимчасово перекрили рух для великовантажних автомобілів. В Одеській області 26 листопада лише за кілька годин сталося майже 50 автомобільних аварій.

В Миколаївській області відновили електропостачання в 10 населених пунктах, що були знеструмлені внаслідок негоди.

Надвечір 26 листопада у Миколаєві погода стала погіршуватися, можливі хуртовини та сильний вітер зі зниженням температури. На чергування заступили 13 одиниць спеціальної техніки для обробки доріг реагентами та навантажувач КП «ЕЛУ автодоріг».