В одному з подвірʼїв багатоквартирних будинків на Намиві в Миколаєві посеред дороги впало дерево.

Про це «НикВести» повідомляють жителі будинку.

Дерево впало на дорогу будинк по вулиці Озерна, 13Б, заблокувавши проїзд. Станом на 10:00 повалене дерево досі лежить на дорозі, його ще ніхто не прибрав.

Також мешканці кажуть, що внаслідок штормового вітру в дворі поперевертало сміттєві баки.

Нагадаємо, ввечері 25 листопада Миколаїв та область накрив сильний снігопад. На дорогах міста почала працювати техніка комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг».

На дорогах державного значення М-15 Одеса-Рені (на Бухарест) та М-28 Одеса — Южне — /М-14/ (об’їзд Одеси) тимчасово перекрили рух для великовантажних автомобілів. Внаслідок негоди в Одеській області 26 листопада лише за кілька годин стало майже 50 автомобільних аварій.

В Миколаївській області станом на день 26 листопада відновили електропостачання в 10 населених пунктах, що були знеструмлені внаслідок негоди. Ще 61 населений пункт поки без світла.

У ДСНС повідомляли, що рятувальники Миколаївської області за добу, з 26 листопада по 7 ранку 27 листопада, витягли зі снігових заметів 84 транспортних засоби.

В Україні через заметіль перекрили рух транспорту на 14 автодорогах, рятувальники відбуксирували 840 автівок та надали допомогу понад 1900 людям.