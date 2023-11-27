Вранці, 27 листопада, у Миколаївському зоопарку сповістили, що вночі непогода повалила 10 дерев та пошкодила лінії електропередач установи.

Таке повідомлення опублікував директор зоопарку Володимир Топчий.

«Наслідки нічного урагану. Повалено більше 10 дерев, поламані гілки, порвані дроти. Нахилився один бетонний стовп. Роботи багато. Наводимо лад», — написав він.

Нагадаємо, ввечері 25 листопада Миколаїв та область накрив сильний снігопад. На дорогах міста почала працювати техніка комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг».

На дорогах державного значення М-15 Одеса-Рені (на Бухарест) та М-28 Одеса — Южне — /М-14/ (об’їзд Одеси) тимчасово перекрили рух для великовантажних автомобілів. Внаслідок негоди в Одеській області 26 листопада лише за кілька годин стало майже 50 автомобільних аварій.

В Миколаївській області станом на день 26 листопада відновили електропостачання в 10 населених пунктах, що були знеструмлені внаслідок негоди. Ще 61 населений пункт поки без світла.

У ДСНС повідомляли, що рятувальники Миколаївської області за добу, з 26 листопада по 7 ранку 27 листопада, витягли зі снігових заметів 84 транспортних засоби.

В Україні через заметіль перекрили рух транспорту на 14 автодорогах, рятувальники відбуксирували 840 автівок та надали допомогу понад 1900 людям.