Протягом вихідних до міського травмпункту Миколаєва звернулося 58 осіб, з них 34 людини отримали травми на вулиці.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Сьогодні, 27 листопада, кількість травмованих внаслідок негоди збільшилася до 36 людей.

«За вихідні до міського травмпункту звернулось 58 осіб (36 — у суботу, 22 — в неділю), з них із травмами, які вони отримали на вулиці – 34 особи (24 в суботу, 10 — в неділю). Сьогодні зранку — 2 особи з вуличними травмами», — написав мер.

Крім того він повідомив, що за час негоди у місті були перебої з електропостачанням у 7 медичних закладах.

«Через перебої зі світлом 7 лікувальних закладів міста переходили на живлення від генераторів. Час роботи різний — від 30 хв. до 5 год.Екстрених ситуацій на час зникнення світла в медичних закладах не виникало», — написав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, ввечері 25 листопада Миколаїв та область накрив сильний снігопад. На дорогах міста почала працювати техніка комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг».

На дорогах державного значення М-15 Одеса-Рені (на Бухарест) та М-28 Одеса — Южне — /М-14/ (об’їзд Одеси) тимчасово перекрили рух для великовантажних автомобілів.

26 листопада у Миколаївській області погода лише погіршилася. На чергування заступили 13 одиниць спеціальної техніки для обробки доріг реагентами та навантажувач КП «ЕЛУ автодоріг».

В Україні через заметіль перекрили рух транспорту на 14 автодорогах, рятувальники відбуксирували 840 автівок та надали допомогу понад 1900 людям.

Рятувальники Миколаївської області за добу, з 26 листопада по 7 ранку 27 листопада, витягли зі снігових заметів 84 транспортних засоби.

Вранці, 27 листопада, у Миколаївському зоопарку сповістили, що вночі непогода повалила 10 дерев та пошкодила лінії електропередач установи.

Миколаївські рятувальники з початку негоди витягли зі снігових заметів 107 автомобілів, у тому числі 5 швидких.