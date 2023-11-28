Станом на ранок вівторка, 28 листопада, внаслідок снігопадів та сильних вітрів в Україні загинули 10 людей, ще 23 постраждали — серед них є діти. Знеструмленими залишаються понад 400 населених пунктів, на 8 автодорогах перекритий рух.

Про це інформує міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«Внаслідок ускладнення погодних умов загинули 10 людей — на Одещині, Харківщині, Миколаївщині та у Києві. 23 людини постраждали, серед них є 2 дитини», — повідомив він.

Підрозділи ДСНС в регіоні залучалися до допомоги 254 рази: відбуксували 849 автомобілів, зокрема 24 автобуси та 17 автомобілів екстреної допомоги, надали допомогу 2498 людям, зокрема 162 дітям. На ділянках доріг М-05 та М-15 організовано рух у реверсному режимі.

У Миколаївській області дві людини загинули, ще двоє постраждали. Там рятувальники виїжджали на виклики 66 разів, відбуксували 144 автомобілі. На деяких відрізках доріг рух залишається ускладненим.

Голова МВС також повідомив, що 8 автодоріг на Миколаївщині та Кіровоградщині залишаються перекритими для руху. Також знеструмлені 411 населених пунктів у 11 областях. Усього відбуксовано з переметів 1530 транспортних засобів.

Нагадаємо, ввечері 25 листопада Миколаїв та область накрив сильний снігопад. На дорогах міста почала працювати техніка комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг».

На дорогах державного значення М-15 Одеса-Рені (на Бухарест) та М-28 Одеса — Южне — /М-14/ (об’їзд Одеси) тимчасово перекрили рух для великовантажних автомобілів. Внаслідок негоди в Одеській області 26 листопада лише за кілька годин сталось майже 50 автомобільних аварій.

В Миколаївській області станом на день 26 листопада відновили електропостачання в 10 населених пунктах, що були знеструмлені внаслідок негоди. Ще 61 населений пункт поки без світла.

У ДСНС повідомляли, що рятувальники Миколаївської області за добу, з 26 листопада по 7 ранку 27 листопада, витягли зі снігових заметів 84 транспортних засоби.

В Україні через заметіль перекрили рух транспорту на 14 автодорогах, рятувальники відбуксирували 840 автівок та надали допомогу понад 1900 людям.