У Миколаївській області відкрили для легкового транспорту ще три дороги.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що станом на 10:00 Служба поновлення та розвитку інфраструктури в Миколаївській області знімає обмеження руху для легкового транспорту на дорогах:

М-13 Кропивницький — Платонове (на м. Кишинів);

Р-75 Криве Озеро — Первомайськ — Доманівка;

Т-15-04 Первомайськ — Новоукраїнка.

Залишаються обмеження руху для вантажного транспорту та пасажирських автобусів.

Нагадаємо, ввечері 25 листопада Миколаїв та область накрив сильний снігопад. На дорогах міста почала працювати техніка комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг».

На дорогах державного значення М-15 Одеса — Рені (на Бухарест) та М-28 Одеса — Южне — /М-14/ (об’їзд Одеси) тимчасово перекрили рух для великовантажних автомобілів. Внаслідок негоди в Одеській області 26 листопада лише за кілька годин сталось майже 50 автомобільних аварій.

В Миколаївській області станом на день 26 листопада відновили електропостачання в 10 населених пунктах, що були знеструмлені внаслідок негоди. Ще 61 населений пункт поки без світла.

У ДСНС повідомляли, що рятувальники Миколаївської області за добу, з 26 листопада по 7 ранку 27 листопада, витягли зі снігових заметів 84 транспортних засоби.

В Україні через заметіль перекрили рух транспорту на 14 автодорогах, рятувальники відбуксирували 840 автівок та надали допомогу понад 1900 людям.