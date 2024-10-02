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На Одещині підозрюють трьох чоловіків за продаж підроблених телефонних аксесуарів

На Одещині підозрюють трьох чоловіків за продаж підроблених телефонних аксесуарів. Фото: БЕБНа Одещині підозрюють трьох чоловіків за продаж підроблених телефонних аксесуарів. Фото: БЕБ

В Одеській області завершили досудове розслідування щодо трьох осіб, які продавали телефонні аксесуари під маркою відомої американської корпорації. 

Як повідомляє Бюро економічної безпеки, підозрювані відшкодували міжнародній компанії-правовласнику 6,5 мільйонів гривень завданих збитків.

За інформацією правоохоронців, троє чоловіків незаконно збували через інтернет-магазини контрафактну продукцію: навушники та смартгодинники.

Детективи БЕБ провели 14 обшуків за місцями проживання чоловіків, а також у складських приміщеннях, де зберігали підроблену продукцію. 

Зазначається, що у результаті обшуків вилучили два автомобілі, мобільні телефони, ноутбуки, понад 160 тисяч гривень та 20 тисяч доларів готівкою, техніку й аксесуари до неї. 

Орієнтовна вартість вилученого майна складає понад 30 мільйонів гривень. З метою забезпечення відшкодування шкоди на нього наклали арешт. 

На Одещині підозрюють трьох чоловіків за продаж підроблених телефонних аксесуарів. Фото: БЕБНа Одещині підозрюють трьох чоловіків за продаж підроблених телефонних аксесуарів. Фото: БЕБ
На Одещині підозрюють трьох чоловіків за продаж підроблених телефонних аксесуарів. Фото: БЕБНа Одещині підозрюють трьох чоловіків за продаж підроблених телефонних аксесуарів. Фото: БЕБ
На Одещині підозрюють трьох чоловіків за продаж підроблених телефонних аксесуарів. Фото: БЕБНа Одещині підозрюють трьох чоловіків за продаж підроблених телефонних аксесуарів. Фото: БЕБ

Слідчі повідомили про підозру трьом чоловікам за незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, що передбачає частина 3 статті 229 Кримінального кодексу України.

Наразі справу направили до суду з обвинувальним актом.

Нагадаємо, в Одеській області завершили досудове розслідування щодо чоловіка, який з початку 2024 року незаконно виготовляв та продавав тютюнові вироби

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