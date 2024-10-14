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Вночі росіяни атакували Херсон, поцілили у пошту

Наслідки обстрілу Херсона 14 жовтня, скрин: Херсонська МВАНаслідки обстрілу Херсона 14 жовтня, скрин: Херсонська МВА

Вночі 14 жовтня російські окупаційні війська завдали масованого удару по північній частині Херсона.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, росіяни поцілили, зокрема, в одне з поштових відділень. Згоріло дві автівки. Зафіксували до 10 «прильотів».

Нагадаємо, що у Херсонській області за минулу добу, 13 жовтня, внаслідок російських ударів одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень. 

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