Вночі росіяни атакували Херсон, поцілили у пошту
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- Марія Хаміцевич
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9:12, 14 жовтня, 2024
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Вночі 14 жовтня російські окупаційні війська завдали масованого удару по північній частині Херсона.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
За його словами, росіяни поцілили, зокрема, в одне з поштових відділень. Згоріло дві автівки. Зафіксували до 10 «прильотів».
Нагадаємо, що у Херсонській області за минулу добу, 13 жовтня, внаслідок російських ударів одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень.
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