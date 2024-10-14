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Росія за добу обстріляла вісім населених пунктів Херсонщини: один загиблий, четверо поранених

Наслідки обстрілу Херсонщини 14 жовтня, фото Херсонська МВАНаслідки обстрілу Херсонщини 14 жовтня, фото Херсонська МВА

У Херсонській області за минулу добу, 13 жовтня, внаслідок російських ударів одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Комишани, Садове, Білозерка, Ромашкове, Кізомис, Станіслав і Херсон.

Російські війська поцілили у стільникову вежу, житлові квартали населених пунктів. Зокрема пошкоджені три багатоповерхівки і шість приватних будинків, газогони, складське приміщення, гаражі, мотоцикли і приватні автомобілі.

Нагадаємо, що 11 жовтня, російські військові атакували 22 населених пункти Херсонської області. Внаслідок обстрілів чотири цивільних отримали поранення.

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