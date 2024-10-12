На Херсонщині внаслідок обстрілів поранено 4 цивільних: росіяни атакували медзаклади та адмінбудівлю

Обстріл Херсонщини, фото: Getty Images

За минулу добу, 11 жовтня, російські військові атакували 22 населених пункти Херсонської області. Внаслідок обстрілів чотири цивільних отримали поранення.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

«Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Садове, Антонівка, Чорнобаївка, Білозерка, Комишани, Молодіжне, Кізомис, Станіслав, Широка Балка, Олександрівка, Микільське, Берислав, Дудчани, Саблуківка, Томарине, Новоолександрівка, Шляхове, Зміївка, Червоний Маяк, Козацьке, Веселе та місто Херсон», — написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Через влучання російських боєприпасів було пошкоджено медичний заклад, адмвнвстративну будівлю та вежу мобільного зв'язку. Також росіяни обстріляли житлові квартали, влучили у багатоповерхівку та 15 приватних будинків.

«Також окупанти понівечили газогін, господарчі споруди, складські приміщення та приватні автомобілі», — повідомили в ОВА.

Нагадаємо, що у ніч на 12 жовтня російські військові атакували Миколаївську область безпілотниками типу «Shahed 131/136» та FPV-дронами. Через влучання одного з «Шахедів» у Снігурівській громаді виникла пожежа на фермерському господарстві.