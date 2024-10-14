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Росіяни атакували з дрона автомобіль на Херсонщині: загинули дві жінки

Херсонська область. Ілюстраційне фотоХерсонська область. Ілюстраційне фото

Вдень 14 жовтня російські війська атакували з дрона цивільний автомобіль поблизу Гаврилівки Херсонської області. Внаслідок обстрілу дві жінки загинули.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що внаслідок обстрілу смертельні травми дістали двоє жінок, 72 та 56 років.

Пізніше, ще двох потерпілих «швидка» доставила до лікарні, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

«У 72-річного чоловіка та 63-річної жінки діагностували вибухові травми і контузії», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 14 жовтня російські окупаційні війська завдали масованого удару по північній частині Херсона.

 

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