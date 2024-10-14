Відправник листів про замінування просить вважати винними журналісток «Радіо Свобода», які розслідували спецслужби РФ

Вибухотехнічна служба. Ілюстративне фото

Різні установи по всій Україні, 14 жовтня, отримали лист з повідомленням про «загрозу терористичного акту» та «замінування». Внаслідок цього, органи влади, навчальні заклади, бізнес-центри, готелі, редакції, посольства та інші об’єкти провели евакуацію.

Як повідомляє «Радіо Свобода», у листі з погрозами, який розіслали сотням організацій, згадуються журналістки Радіо Свобода Ірина Сисак та Валерія Єгошина, а також фрілансерка Юлія Химерик, на яких відправники «покладають провину» у підривах, які нібито готуються.

Зазначається, що лист підписала особа, яка назвала себе представником «терористичної групи», за назвою однойменного телеграм-каналу антиукраїнського спрямування, в якому поширюються заклики палити автомобілі українських військових та переслідувати військовослужбовців Територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Нещодавно на платформах Радіо Свобода вийшло розслідування авторства цих журналісток, про те, як російські спецслужби вербують українців (у тому числі неповнолітніх) за гроші для підпалів автомобілів українських військових, в тому числі працівників ТЦК.

Президент Радіо Свобода Стівен Капус заявив, що вони не піддадуться залякуванням і підтримують журналістів, які продовжуватимуть інформувати українську аудиторію.

«Нам відомо, що три наші журналістки згадуються у масово розісланих електронних листах з погрозами про замінування. Ці журналістки нещодавно опублікували розслідування про те, як російські спецслужби вербують підлітків для здійснення підпалів автомобілів українських військових. Ми не можемо пояснити мотивацію цих обурливих погроз», — говорить він.

За інформацією «Схеми» (Радіо Свобода), особа з такими установчими даними, як у відправника листа, проживає в окупованому Росією Криму та має паспорт РФ.

Також журналісти «Схеми» виявили, що особи, які взяли на себе відповідальність за «масові мінування» активно розповсюджують повідомлення із закликами палити авто українських військовослужбовців та демонструють результати підпалів. За цю «роботу» пропонують від 100 доларів США.

Окрім цього, на початку жовтня представники цієї ж «групи» розіслали повідомлення до низки державних органів України із пропозицією «вбивства за винагороду» топпосадовців органів безпеки та публічних осіб. Вони представилися організацією, яка «давно займається виконанням замовлень на силові акції і вирішенням питань через фізичне усунення», а «пріоритетним» напрямком діяльності назвали «проведення акцій масового безпорядку, мінування держструктур, підривна діяльність будь-якого рівня».

Нагадаємо, 14 жовтня, в Миколаївській області надійшло 20 анонімних повідомлень про замінування різних установ, серед яких шість повідомлень у самому Миколаєві. Одним із «замінованих» об'єктів була і будівля Національного аграрного університету.