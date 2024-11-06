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Кабмін заборонив відключення електроенергії для мобільних операторів та військових

Лінія електропередачі, фото: «МикВісті»Лінія електропередачі, фото: «МикВісті»

Кабінет Міністрів України ухвалив нові зміни до правил споживання електроенергії, доповнивши список об'єктів, яким не загрожують відключення електроенергії до 1 червня 2025 року. До цього списку додано об'єкти Сил безпеки і оборони, а також мобільних операторів.

Про це стало відомо з урядової постанови №1260.

У оновленому списку критично важливих об'єктів, які отримуватимуть пріоритетне електропостачання, зазначено:

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  • об'єкти Сил безпеки та оборони, що керують військовими формуваннями;
  • технічні засоби електронних комунікацій та об'єкти електронних комунікаційних мереж.

Також пріоритетне електропостачання збережено для об'єктів, що вже були в попередньому списку, а саме:

  • об'єкти критичної інфраструктури, які входять до Реєстру об'єктів критичної інфраструктури з приєднаною потужністю не менше 100 кВт;
  • населені пункти, розташовані в 20-кілометровій зоні вздовж державного кордону з Республікою Білорусь та Російською Федерацією.

Відключення світла на Миколаївщині

Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня 2024 року. Основна причина, через яку це сталось — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.

Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.

Через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.

15 липня на сайті Кабінету міністрів з'явилася петиція про несправедливий розподіл електроенергії між регіонами України. Наразі вона набрала понад 4 тисячі підписів.

На тривалі відключення світла в Миколаївській області, які досягли по 16-18 годин вплинув також факт поломки на Південноукраїнській атомній електростанції

Також нещодавно близько 100 вулиць Миколаєва залишились без світла через ремонт мереж.

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