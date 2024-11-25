МОЗ разом із правоохоронцями перевіряють рішення МСЕК про інвалідність 1695 посадовців

МСЕК. Ілюстраційне фото

Міністерство охорони здоровʼя разом із правоохоронними органами перевіряють рішення медико-соціальних експертних комісій про встановлення інвалідності 1695 посадовців з понад 30 державних органів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Станом на кінець листопада 2024 року сформували перелік з 1695 посадовців відповідно до інформації Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань та Офісу Генерального прокурора.

Зокрема, серед відібраних справ, які підлягають перегляду:

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32 % – працівники органів податкової служби України;

26 % – працівники органів прокуратури;

17 % – працівники органів митної служби;

25 % – працівники інших державних органів.

Зазначається, що перелік осіб збільшується в міру надходження додаткових даних від правоохоронців.

Перевірки обґрунтованості рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності триватимуть найближчі два місяці.

Корупція в МСЕК

На початку жовтня силовики затримали керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу, в помешканні якої було знайдено мільйони доларів. Затримано також було її сина, посадовця управління Пенсійного фонду.

Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже шість мільйонів доларів у різних валютах. Окрім цього, за повідомленням ДБР, правоохоронці вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши у вікно дві сумки, у яких було пів мільйона доларів.

ЗМІ писали, що Крупу обрали до Хмельницької обласної ради від «Слуги Народу», вона входить до Комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту. Також на сайті облради повідомляли, що Крупа у 2021 році очолила депутатську групу «За сімейні цінності».