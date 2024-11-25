  • понеділок

    25 листопада, 2024

  • -1.8°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 25 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • -1.8° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

МОЗ разом із правоохоронцями перевіряють рішення МСЕК про інвалідність 1695 посадовців

МСЕК. Ілюстраційне фотоМСЕК. Ілюстраційне фото

Міністерство охорони здоровʼя разом із правоохоронними органами перевіряють рішення медико-соціальних експертних комісій про встановлення інвалідності 1695 посадовців з понад 30 державних органів. 

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Станом на кінець листопада 2024 року сформували перелік з 1695 посадовців відповідно до інформації Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань та Офісу Генерального прокурора.

Зокрема, серед відібраних справ, які підлягають перегляду:

Реклама
  • 32 % – працівники органів податкової служби України;
  • 26 % – працівники органів прокуратури;
  • 17 % – працівники органів митної служби;
  • 25 % – працівники інших державних органів. 

Зазначається, що перелік осіб збільшується в міру надходження додаткових даних від правоохоронців. 

Перевірки обґрунтованості рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності триватимуть найближчі два місяці.

Корупція в МСЕК

На початку жовтня силовики затримали керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу, в помешканні якої було знайдено мільйони доларів. Затримано також було її сина, посадовця управління Пенсійного фонду.

Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже шість мільйонів доларів у різних валютах. Окрім цього, за повідомленням ДБР, правоохоронці вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши у вікно дві сумки, у яких було пів мільйона доларів.

ЗМІ писали, що Крупу обрали до Хмельницької обласної ради від «Слуги Народу», вона входить до Комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту. Також на сайті облради повідомляли, що Крупа у 2021 році очолила депутатську групу «За сімейні цінності».

7 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Крупу під варту на два місяці з альтернативою застави у понад 500 мільйонів гривень.

Пізніше стало відомо, що Хмельницькій області, 49 прокурорів на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили у Тетяни Крупи інвалідність.

Нагадаємо, що 22 жовтня стало відомо про обшуки у керівниці МСЕК на Миколаївщині. Мова йде про в. о. головного лікаря закладу Віру Бєлякову, у якої знайшли понад 450 тисяч доларів. Крім того, у її сина знайшли паспорт громадянина Російської Федерації, оформлений до повномасштабного вторгнення.

Після ситуації з обшуками в керівниці медико-соціальної експертної комісії Миколаївської області та зловживаннями посадових осіб різних держорганів з отриманням інвалідності президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО.

Згодом Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) з 31 грудня 2024 року. 

Нагадаємо, що Уряд назначив аудит пенсій по інвалідності серед посадовців, а спецгрупа перевірить рішення МСЕК.

Нагадаємо, що керівництво податкової перевірили на наявність статусів осіб з інвалідністю, за результатами — 16 посадовців звільняються.

Також в міністерство соціальної політики України запевнили, що реформа медико-соціальних експертних комісій не вплине на розмір пенсій по інвалідності, якщо виплати були призначені на законних підставах.

28 жовтня повідомлялося, що функції Центральної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медику-соціальних проблем інвалідності. Відповідний указ підписав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Також повідомлялося, що в Україні з 1 січня стартує перший етап реформи медико-соціальних експертних комісій. Реформа передбачає переведення функцій МСЕК у кластерні лікарні, скасування поняття медико-соціальної експертизи та цифровізованою.

Крім того, у  фігурантів справ щодо корупційних схем у Медико-соціальних експертних комісіях (МСЕК) знайшли зброю, елітні автівки та мільйони гривень на рахунках.

Пізніше, Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає удосконалення роботи Медико-соціальної експертної комісії.

Останні новини про: МСЕК

Ексочільницю Хмельницької МСЕК Крупу залишили під вартою та зменшили заставу до ₴300 млн
Правоохоронці заблокували дев’ять схем ухилення від призову: підозрювані затримані
Справа МСЕК в Миколаєві: Табунщик відповів, чи збереться медична комісія облради після оголошеної підозри
Реклама

Читайте також:

новини

Офлайн-навчання в Миколаївському морському ліцеї можуть відновити з початку 2025 року

Аліна Квітко
новини

До комунальної власності Миколаєва планують передати два заклади профтехосвіти

Аліна Квітко
новини

У Коблевому розірвали договір на ремонт харчоблоку в ліцеї: шукають нового підрядника

Альона Коханчук
новини

На охорону покинутого кінотеатру «Іскра» в Миколаєві щорічно витрачають майже пів мільйона гривень

Аліса Мелік-Адамян
новини

Табунщик пояснив, звідки взялись гроші на утримання його новообраних заступників

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: МСЕК

Справа МСЕК в Миколаєві: Табунщик відповів, чи збереться медична комісія облради після оголошеної підозри
Правоохоронці заблокували дев’ять схем ухилення від призову: підозрювані затримані
Ексочільницю Хмельницької МСЕК Крупу залишили під вартою та зменшили заставу до ₴300 млн

Графік відключень світла у Миколаєві та області 26 листопада

У Коблевому розірвали договір на ремонт харчоблоку в ліцеї: шукають нового підрядника

5 годин тому

Офлайн-навчання в Миколаївському морському ліцеї можуть відновити з початку 2025 року

Головне сьогодні