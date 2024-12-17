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Відключення світла на завтра скасовуються, — «Укренерго»

Миколаївці під час блекауту, 29 листопада. Фото: «МикВісті»Миколаївці під час блекауту, 29 листопада. Фото: «МикВісті»

Завтра, 18 грудня, відключення світла скасовуються.

Проте «Укренерго» закликають споживати світло ощадливо, щоб уникнути перевантажень у мережі.

«Для промисловості та бізнесу з 07:00 до 20:00 діятимуть графіки обмеження потужності. У разі зміни ситуації – про це буде повідомлено додатково», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

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