Відключення світла на завтра скасовуються, — «Укренерго»

Завтра, 18 грудня, відключення світла скасовуються.

Проте «Укренерго» закликають споживати світло ощадливо, щоб уникнути перевантажень у мережі.

«Для промисловості та бізнесу з 07:00 до 20:00 діятимуть графіки обмеження потужності. У разі зміни ситуації – про це буде повідомлено додатково», — йдеться у повідомленні.