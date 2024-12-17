Відключення світла на завтра скасовуються, — «Укренерго»
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- Анна Гакман
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20:50, 17 грудня, 2024
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Завтра, 18 грудня, відключення світла скасовуються.
Проте «Укренерго» закликають споживати світло ощадливо, щоб уникнути перевантажень у мережі.
«Для промисловості та бізнесу з 07:00 до 20:00 діятимуть графіки обмеження потужності. У разі зміни ситуації – про це буде повідомлено додатково», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/
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