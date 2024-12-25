Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси

Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла, архівне фото: «МикВісті»

Сьогодні, 25 грудня, у Миколаєві через ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. 2 Набережна;

вул. 2 Екіпажна;

пров. Срібний Док;

пров. Художній;

пров. Дніпровської Чайки;

вул. 11 Військова;

вул. 9 Військова;

вул. Сергія Гуссіді;

вул. Привільна;

вул. Безіменна;

вул. 13 Військова;

вул. 10 Військова;

вул. 1 Екіпажна;

вул. 8 Військова;

вул. 1 Госпітальна;

вул. Котельна;

вул. Майстерська;

вул. Теслярська;

вул. 7 Воєнна;

вул. 13 Воєнна;

вул. Кар'єрна;

пров. 12 Військовий;

вул. Костянтинівська;

100 Квартал;

вул. Зеленая гірка;

пров. Салютний;

вул. Колесникова;

вул. 2 Госпітальна.

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Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. Квітнева;

пров. Шевченка;

пров. Новоселів;

пров. Квітневий;

вул. Новобузька;

вул. Євгена Храпка;

вул. Гоголя.

Обстріл України 28 листопада

У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.

За даними рятувальників через обстріли зафіксовані значні пошкодження у 14 областях. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.

Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.

А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.

Також через обстріли на Львівщині 515 тисячі абонентів залишилися без світла. Місцева влада попередила про жорсткі графіки електропостачань.

Від обстрілів постраждала і Миколаївщина

У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть. «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.

Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області.

Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.

Крім того, школи Миколаєва можуть піти на дострокові канікули через проблеми з відсутністю електроенергії.

По місту під час відключень світла частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі.

В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.