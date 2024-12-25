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Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси

Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла, архівне фото: «МикВісті»Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла, архівне фото: «МикВісті»

Сьогодні, 25 грудня, у Миколаєві через ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. 2 Набережна;
  • вул. 2 Екіпажна;
  • пров. Срібний Док;
  • пров. Художній;
  • пров. Дніпровської Чайки;
  • вул. 11 Військова;
  • вул. 9 Військова;
  • вул. Сергія Гуссіді;
  • вул. Привільна;
  • вул. Безіменна;
  • вул. 13 Військова;
  • вул. 10 Військова;
  • вул. 1 Екіпажна;
  • вул. 8 Військова;
  • вул. 1 Госпітальна;
  • вул. Котельна;
  • вул. Майстерська;
  • вул. Теслярська;
  • вул. 7 Воєнна;
  • вул. 13 Воєнна; 
  • вул. Кар'єрна;
  • пров. 12 Військовий;
  • вул. Костянтинівська;
  • 100 Квартал;
  • вул. Зеленая гірка;
  • пров. Салютний;
  • вул. Колесникова;
  • вул. 2 Госпітальна.
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Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • вул. Квітнева;
  • пров. Шевченка;
  • пров. Новоселів;
  • пров. Квітневий;
  • вул. Новобузька;
  • вул. Євгена Храпка;
  • вул. Гоголя.

Обстріл України 28 листопада 

У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.

За даними рятувальників через обстріли зафіксовані значні пошкодження у 14 областях. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.

Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.

А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.

Також через обстріли на Львівщині 515 тисячі абонентів залишилися без світла. Місцева влада попередила про жорсткі графіки електропостачань.

Від обстрілів постраждала і Миколаївщина

У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть. «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.

Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області. 

Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.

Крім того, школи Миколаєва можуть піти на дострокові канікули через проблеми з відсутністю електроенергії.

По місту під час відключень світла частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі. 

В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.

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