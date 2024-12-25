Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси
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- Анна Гакман
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7:45, 25 грудня, 2024
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Сьогодні, 25 грудня, у Миколаєві через ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- вул. 2 Набережна;
- вул. 2 Екіпажна;
- пров. Срібний Док;
- пров. Художній;
- пров. Дніпровської Чайки;
- вул. 11 Військова;
- вул. 9 Військова;
- вул. Сергія Гуссіді;
- вул. Привільна;
- вул. Безіменна;
- вул. 13 Військова;
- вул. 10 Військова;
- вул. 1 Екіпажна;
- вул. 8 Військова;
- вул. 1 Госпітальна;
- вул. Котельна;
- вул. Майстерська;
- вул. Теслярська;
- вул. 7 Воєнна;
- вул. 13 Воєнна;
- вул. Кар'єрна;
- пров. 12 Військовий;
- вул. Костянтинівська;
- 100 Квартал;
- вул. Зеленая гірка;
- пров. Салютний;
- вул. Колесникова;
- вул. 2 Госпітальна.
Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
- вул. Квітнева;
- пров. Шевченка;
- пров. Новоселів;
- пров. Квітневий;
- вул. Новобузька;
- вул. Євгена Храпка;
- вул. Гоголя.
Обстріл України 28 листопада
У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.
За даними рятувальників через обстріли зафіксовані значні пошкодження у 14 областях. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.
Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.
А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.
Також через обстріли на Львівщині 515 тисячі абонентів залишилися без світла. Місцева влада попередила про жорсткі графіки електропостачань.
Від обстрілів постраждала і Миколаївщина
У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть. «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.
Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області.
Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.
Крім того, школи Миколаєва можуть піти на дострокові канікули через проблеми з відсутністю електроенергії.
По місту під час відключень світла частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі.
В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.
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