Росіяни розстріляли 6 українських військових на Донеччині, — Генпрокуратура

Російській військовий. Ілюстративне фото: glavcom.ua

Російські військові на Донеччині, ймовірно, розстріляли шістьох українських військовополонених. Правоохоронці розпочали розслідування.

Як зазначили в Офісу Генерального прокурора, за попередніми даними, під час штурму позицій українських військ на Донеччині росіяни захопили в полон шістьох українських військовослужбовців та розстріляли їх.

«Розстріл військовополонених є серйозним порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та класифікується як тяжкий міжнародний злочин. Наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння», — говориться в повідомленні.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (частина 2 статті 438 КК України).

Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що у мережі шириться чергове відео про розстріл російськими військовими беззбройних українських військовополонених.

«На відео окупанти власноруч зафіксували власний злочин — розстріл у спину шістьох українських воїнів, які потрапили у полон. Відео обривається, коли на землі лежить сьомий воїн, його доля невідома. Розстріл кожного з тих, хто потрапив у полон, відбувається на очах у інших побратимів», — зазначив він.

Раніше повідомлялось, що у Донецькій області на початку січня російські військові, розстріляли трьох українських військовополонених.