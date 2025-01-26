  • неділя

    26 січня, 2025

  • 5.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 26 січня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 5.9° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Хотіли дійти до Румунії: на Закарпатті чоловіки три дні блукали в горах та самі викликали рятувальників

На Закарпатті чоловіки три дні блукали в горах, фото: ДПСУНа Закарпатті чоловіки три дні блукали в горах, фото: ДПСУ

На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону разом із рятувальниками ДСНС знайшли двох чоловіків, які заблукали в горах, намагаючись незаконно перетнути кордон із Румунією.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Зазначається, що чоловіків знайшли через півтори години пошуків. Ними виявилися 32-річний та 21-річний жителі Харківщини. Вони самостійно вирушили через гори без спорядження, їжі та теплого одягу. У горах вони провели три дні, після чого звернулися по допомогу до рятувальників.

Постраждалих доставили до лікарні з переохолодженням. На них склали протоколи за спробу незаконного перетинання кордону. Їхню справу розглядатиме суд.

На Закарпатті чоловіки три дні блукали в горах, фото: ДПСУНа Закарпатті чоловіки три дні блукали в горах, фото: ДПСУ
На Закарпатті чоловіки три дні блукали в горах, фото: ДПСУНа Закарпатті чоловіки три дні блукали в горах, фото: ДПСУ

Раніше прикордонники Чопського загону також виявили у горах чоловіків, які блукали там чотири дні. Виявилось, що нелегально хотіли потрапити до Словаччини.

Останні новини про: Ухилянти

Одеські прикордонники затримали трьох чоловіків у камуфляжі біля молдавського кордону
Одесит намагався переправити за кордон трьох чоловіків: їх затримали
В Одесі лікаря підозрюють у хабарництві за фіктивні діагнози для ухилення від мобілізації
Реклама

Читайте також:

новини

Кім анонсував найбільший в країні індустріальний парк, що буде на Миколаївщині

Володимир Коваль
новини

«Найефективніші військові — це хлопці 18-25 років»: Кім про зниження призовного віку

Марія Хаміцевич
новини

Кісельова пропонує зробити комісію для погодження обрізки дерев з екоінспекцією

Даріна Мельничук
новини

Підтримка молоді: у Миколаєві відбулось відкриття Українсько-данського молодіжного дому

Даріна Мельничук
новини

Директор «Миколаївських парків» відповів, як збільшення бюджету з 8 до 150 млн грн змінило роботу КП

Юлія Бойченко

Останні новини про: Ухилянти

В Одесі лікаря підозрюють у хабарництві за фіктивні діагнози для ухилення від мобілізації
Одесит намагався переправити за кордон трьох чоловіків: їх затримали
Одеські прикордонники затримали трьох чоловіків у камуфляжі біля молдавського кордону

«Найефективніші військові — це хлопці 18-25 років»: Кім про зниження призовного віку

На Херсонщині росіяни скинули шість авіабомб на лікарню в Бериславі

3 години тому

Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через поточний ремонт: адреси

Головне сьогодні