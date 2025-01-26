Хотіли дійти до Румунії: на Закарпатті чоловіки три дні блукали в горах та самі викликали рятувальників

На Закарпатті чоловіки три дні блукали в горах, фото: ДПСУ

На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону разом із рятувальниками ДСНС знайшли двох чоловіків, які заблукали в горах, намагаючись незаконно перетнути кордон із Румунією.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Зазначається, що чоловіків знайшли через півтори години пошуків. Ними виявилися 32-річний та 21-річний жителі Харківщини. Вони самостійно вирушили через гори без спорядження, їжі та теплого одягу. У горах вони провели три дні, після чого звернулися по допомогу до рятувальників.

Постраждалих доставили до лікарні з переохолодженням. На них склали протоколи за спробу незаконного перетинання кордону. Їхню справу розглядатиме суд.

На Закарпатті чоловіки три дні блукали в горах, фото: ДПСУ На Закарпатті чоловіки три дні блукали в горах, фото: ДПСУ

Раніше прикордонники Чопського загону також виявили у горах чоловіків, які блукали там чотири дні. Виявилось, що нелегально хотіли потрапити до Словаччини.