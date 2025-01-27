  • понеділок

    27 січня, 2025

  • 7.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 27 січня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 7.3° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Російські війська атакували критичну інфраструктуру Івано-Франківщини

Рятувальники намагаються загасити пожежу. Фото: ДСНСРятувальники намагаються загасити пожежу. Фото: ДСНС

Російські війська 27 січня атакували ударними безпілотниками об’єкти критичної інфраструктури Івано-Франківщини.

Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

За його словами, ціллю безпілотників стали об’єкти критичної інфраструктури. Внаслідок обстрілу виникли пожежі на двох локаціях. На місці працюють екстрені служби.

Як розповіли в ДСНС, рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу площею 100 квадратних метрах, ще одну пожежу намагаються загасити. Постраждалих немає.

На місці залучались 58 рятувальників та 25 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, що вночі, 27 січня, сили протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили ударний безпілотник «Shahed 131/136».

Останні новини про: Війна в Україні

Вночі ППО збила над Миколаївщиною «Шахед»
Доба на Херсонщині: пошкоджені будинки та авто, є загибла й поранені
Росія вночі запустила понад 100 дронів, українська ППО збила 57
Реклама

Читайте також:

новини

Профільна комісія міськради вчергове не підтримала скорочення складу виконкому Миколаєва

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині перейменували залізниці, балки та Жовтневе водосховище

Аліна Квітко
новини

«Не мовчи — полон вбиває»: у Миколаєві пройшов черговий мітинг на підтримку полонених та зниклих військових

Володимир Коваль
новини

Занепад професійного спорту у місті: майже три роки, як МБК «Миколаїв» зіграв свій останній матч у Суперлізі

Володимир Коваль
новини

Кім анонсував найбільший в країні індустріальний парк, що буде на Миколаївщині

Володимир Коваль

Останні новини про: Війна в Україні

Росія вночі запустила понад 100 дронів, українська ППО збила 57
Доба на Херсонщині: пошкоджені будинки та авто, є загибла й поранені
Вночі ППО збила над Миколаївщиною «Шахед»

На Миколаївщині перейменували залізниці, балки та Жовтневе водосховище

Вночі ППО збила над Миколаївщиною «Шахед»

«Не мовчи - полон вбиває»: у Миколаєві пройшов черговий мітинг на підтримку полонених та зниклих військових

Миколаївська ОВА планує витратити ₴4,4 млн на охорону фортифікацій