Російські війська атакували критичну інфраструктуру Івано-Франківщини

Рятувальники намагаються загасити пожежу. Фото: ДСНС

Російські війська 27 січня атакували ударними безпілотниками об’єкти критичної інфраструктури Івано-Франківщини.

Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

За його словами, ціллю безпілотників стали об’єкти критичної інфраструктури. Внаслідок обстрілу виникли пожежі на двох локаціях. На місці працюють екстрені служби.

Як розповіли в ДСНС, рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу площею 100 квадратних метрах, ще одну пожежу намагаються загасити. Постраждалих немає.

На місці залучались 58 рятувальників та 25 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, що вночі, 27 січня, сили протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили ударний безпілотник «Shahed 131/136».