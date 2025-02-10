Росіяни атакували Херсон: постраждала літня жінка
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- Даріна Мельничук
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17:15, 10 лютого, 2025
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У понеділок, 10 лютого, російські війська атакували з артилерії центр Херсона. Внаслідок обстрілу постраждала місцева жителька.
Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.
За його словами, постраждала багатоповерхівка та припарковані поруч автомобілі.
Крім цього, 59-річна жінка дістала вибухову травму та контузію. Бригада «швидкої» доставила потерпілу до лікарні у середньому стані тяжкості.
Нагадаємо, 9 лютого, росіяни атакували 34 населені пункти Херсонської області. Є загиблий та поранений.
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