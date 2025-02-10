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Росіяни атакували Херсон: постраждала літня жінка

Росія обстріляла центр Херсона 10 лютого. Скриншот з відео @olexandrprokudinРосія обстріляла центр Херсона 10 лютого. Скриншот з відео @olexandrprokudin

У понеділок, 10 лютого, російські війська атакували з артилерії центр Херсона. Внаслідок обстрілу постраждала місцева жителька.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, постраждала багатоповерхівка та припарковані поруч автомобілі.

Крім цього, 59-річна жінка дістала вибухову травму та контузію. Бригада «швидкої» доставила потерпілу до лікарні у середньому стані тяжкості.

Росія обстріляла центр Херсона 10 лютого. Скриншот з відео @olexandrprokudinРосія обстріляла центр Херсона 10 лютого. Скриншот з відео @olexandrprokudin
Росія обстріляла центр Херсона 10 лютого. Скриншот з відео @olexandrprokudinРосія обстріляла центр Херсона 10 лютого. Скриншот з відео @olexandrprokudin

Нагадаємо, 9 лютого, росіяни атакували 34 населені пункти Херсонської області. Є загиблий та поранений.

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