НАТО проводить військові навчання. Фото: Reuters

Данська розвідувальна служба у своєму новому звіті попереджає, що Росія може бути готовою до великомасштабної війни в Європі в наступні п'ять років. За умови, що війна в Україні закінчиться або заморозиться, а НАТО не буде модернізувати озброєння.

Про це повідомляє видання DR з посиланням на аналітичний звіт розвідки.

Серед основних причин можливої війни в Європі аналітики називають реформу російських збройних сил. Попри бойові дії в Україні, Росія активно модернізує свою військову техніку та нарощує виробничі потужності.

«Росія вже встигла підвищити свій потенціал як з модернізації військової техніки, так і зі значного збільшення військового виробництва», — йдеться у доповіді.

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Данська розвідка зазначає, що Росія вже здатна виділяти ресурси для можливого конфлікту з НАТО, зокрема завдяки фінансовій та матеріальній підтримці ззовні.

«Не в останню чергу завдяки фінансовій і матеріальній підтримці, яку вона отримує ззовні», — зазначається у повідомленні.

Прогнозується, що в разі припинення бойових дій в Україні, Росія приблизно через шість місяців буде здатна вести локальну війну в одній з країн-сусідок.

Крім того, приблизно через два роки вона становитиме реальну загрозу для однієї або кількох країн НАТО. А також, буде готова до регіональної війни проти кількох країн у регіоні Балтійського моря.Зазначається, що приблизно через п’ять років Росія буде готова до війни на європейському континенті без участі США.

Водночас аналітики підкреслюють, що ці оцінки базуються на припущенні, що НАТО не буде проводити переозброєння тими ж темпами, що й Росія.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте, закликав США продовжувати підтримувати Україну, а у разі потреби Європа профінансує надану зброю.