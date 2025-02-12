Росія атакувала Київ: загинула людина, серед поранених — дитина

Наслідки російського удару по Києву 12 лютого, фото ДСНС

Уночі 12 лютого російські війська завдали ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще четверо отримали поранення, серед них 9-річна дівчинка.

Про це повідомили ДСНС, КМВА та міський очільник Києва Віталій Кличко.

Оболонський район — уламки влучили у дві офісні будівлі, одна з них загорілася від 7-го до 1-го поверху. Тут загинула людина.

Голосіївський район — пожежа у складському приміщенні площею 600 м².

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Святошинський район — займання на даху дев’ятиповерхівки, обійшлося без постраждалих.

Солом’янський район — пожежа на даху багатоквартирного будинку.

Дарницький район — загоряння на території приватного підприємства.

На місцях працюють понад 80 рятувальників та 17 одиниць техніки.

О 8 ранку у ДСНС повідомили, що на Київщині триває ліквідація наслідків вранішньої російської масованої ракетної атаки.

«Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі нежитлових приміщень в одному з районів області… На місці працюють 138 рятувальників та 45 одиниць техніки», — зазначили в ДСНС.

Наслідки російського удару по Києву 12 лютого, фото ДСНС

Наслідки російського удару по Києву 12 лютого, фото ДСНС

Наслідки російського удару по Києву 12 лютого, фото ДСНС

Наслідки російського удару по Києву 12 лютого, фото ДСНС

Наслідки російського удару по Києву 12 лютого, фото ДСНС

Нагадаємо, що вночі 12 лютого українські сили ППО збили два дрони-камікадзе Shahed 131/136 над Миколаївщиною. Внаслідок падіння уламків у Миколаївському районі загорівся один із об’єктів інфраструктури. Пожежу швидко ліквідували, але вибуховою хвилею пошкоджено складські приміщення.