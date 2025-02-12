Росія атакувала Київ: загинула людина, серед поранених — дитина
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- Марія Хаміцевич
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8:25, 12 лютого, 2025
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Уночі 12 лютого російські війська завдали ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще четверо отримали поранення, серед них 9-річна дівчинка.
Про це повідомили ДСНС, КМВА та міський очільник Києва Віталій Кличко.
Оболонський район — уламки влучили у дві офісні будівлі, одна з них загорілася від 7-го до 1-го поверху. Тут загинула людина.
Голосіївський район — пожежа у складському приміщенні площею 600 м².
Святошинський район — займання на даху дев’ятиповерхівки, обійшлося без постраждалих.
Солом’янський район — пожежа на даху багатоквартирного будинку.
Дарницький район — загоряння на території приватного підприємства.
На місцях працюють понад 80 рятувальників та 17 одиниць техніки.
О 8 ранку у ДСНС повідомили, що на Київщині триває ліквідація наслідків вранішньої російської масованої ракетної атаки.
«Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі нежитлових приміщень в одному з районів області… На місці працюють 138 рятувальників та 45 одиниць техніки», — зазначили в ДСНС.
Нагадаємо, що вночі 12 лютого українські сили ППО збили два дрони-камікадзе Shahed 131/136 над Миколаївщиною. Внаслідок падіння уламків у Миколаївському районі загорівся один із об’єктів інфраструктури. Пожежу швидко ліквідували, але вибуховою хвилею пошкоджено складські приміщення.
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