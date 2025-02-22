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В двох районах Одеси тривають аварійні відключення світла, через наслідки атак РФ: мерія закликає заощаджувати

Наслідки нічних атак по Одесі. Фото: Одеська міськрадаНаслідки нічних атак по Одесі. Фото: Одеська міськрада

У Київському та Приморському районах Одеси тривають аварійні відключення світла, через російські атаки та пошкодження об'єктів інфраструктури. Міська влада закликає заощаджувати. 

За інформацією компанії ДТЕК, обладнання зазнало значних пошкоджень, що ускладнює одночасне забезпечення електроенергією усіх мешканців цих районів.

«На даний момент у Київському та Приморському районах міста Одеси тривають аварійні відключення. Обладнання зазнало пошкоджень і наразі не здатне забезпечити одночасно світлом усіх мешканців постраждалих районів. Ми робимо все можливе, щоб по черзі надавати електропостачання кожному, та працюємо безперервно для відновлення стабільного енергопостачання», — говориться в повідомленні.  

Міська рада в свою чергу закликала мешканців ощадливо споживати електроенергію, зокрема використовувати потужні прилади в денний час.

«У зв’язку із цим енергетики закликають громадян використовувати енергію ощадливо та розумно протягом всієї доби. Користування потужними електроприладами рекомендовано перенести на денні години — з 11:00 до 17:00. Ощадливе споживання електроенергії допомагає уникнути відключень та допомагає енергосистемі країни», — йдеться на сайте міськради.

Раніше повідомлялось, що внаслідок російської атаки в Одесі без світла і тепла залишилися близько 500 багатоповерхівок у Київському районі, де проживає понад 250 тисяч людей. В мерії сподіваються відновити все впродовж доби. 

Нагадаємо, у ніч на 19 лютого сили протиповітряної оборони знищили один ворожий безпілотник типу Shahed 131/136 над Миколаївською областю.

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