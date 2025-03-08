Рятувальники Херсонщини отримали допомогу для підводного розмінування
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- Анна Гакман
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3:02, 08 березня, 2025
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Рятувальники Херсонщини отримали обладнання для проведення підводного розмінування.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області.
Зазначається, що технічну допомогу надали в межах проєкту «EU4Recovery — Розширення можливостей громад в Україні» завдяки підтримці Програми розвитку ООН та країн Європейського Союзу.
«Отримане обладнання значно посилить спроможність наших фахівців у проведенні підводного розмінування, що є надзвичайно важливим для життя та безпеки мешканців регіону», — повідомив начальник Головного управління ДСНС Херсонщини Андрій Машаро.
Як триває розмінування Миколаївщини?
Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині, повідомили в Міністерстві економіки. Там також зазначили, що область є пріоритетною у питанні розмінування через її плодовиті землі.
Від початку великої війни на Миколаївщині потенційно заміновано 754 тисячі гектарів, що складає 30% усієї області, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «МикВісті» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.
У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.
Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.
Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.
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