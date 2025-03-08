Рятувальники Херсонщини отримали обладнання для проведення підводного розмінування.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області.

Зазначається, що технічну допомогу надали в межах проєкту «EU4Recovery — Розширення можливостей громад в Україні» завдяки підтримці Програми розвитку ООН та країн Європейського Союзу.

«Отримане обладнання значно посилить спроможність наших фахівців у проведенні підводного розмінування, що є надзвичайно важливим для життя та безпеки мешканців регіону», — повідомив начальник Головного управління ДСНС Херсонщини Андрій Машаро.

Рятувальники Херсонщини отримали допомогу для підводного розмінування, фото: ДСНС Рятувальники Херсонщини отримали допомогу для підводного розмінування, фото: ДСНС Рятувальники Херсонщини отримали допомогу для підводного розмінування, фото: ДСНС

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині, повідомили в Міністерстві економіки. Там також зазначили, що область є пріоритетною у питанні розмінування через її плодовиті землі.

Від початку великої війни на Миколаївщині потенційно заміновано 754 тисячі гектарів, що складає 30% усієї області, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «МикВісті» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

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У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.

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