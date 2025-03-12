Через російський обстріл у Херсоні постраждав чоловік
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- Анна Гакман
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20:36, 12 березня, 2025
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Сьогодні, 12 березня, російські війська атакували Херсон. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік.
Як повідомляє пресслужба Херсонська обласна військова адміністрація, чоловік під наглядом лікарів.
«У Дніпровському районі російська окупаційна армія атакувала з дрона херсонця, який перебував на балконі. Внаслідок вибуху 62-річний чоловік дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію та перелом. Бригада «екстренки» доправила чоловіка до лікарні. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські війська продовжують обстрілювати Херсонську область, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі та житлових кварталах. Внаслідок атак 11 березня пошкоджено три багатоповерхівки, вісім приватних будинків, газопровід, господарські споруди та автомобілі.
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