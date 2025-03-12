Через російський обстріл у Херсоні постраждав чоловік

Знак перед в'їздом у Херсон. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 12 березня, російські війська атакували Херсон. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік.

Як повідомляє пресслужба Херсонська обласна військова адміністрація, чоловік під наглядом лікарів.

«У Дніпровському районі російська окупаційна армія атакувала з дрона херсонця, який перебував на балконі. Внаслідок вибуху 62-річний чоловік дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію та перелом. Бригада «екстренки» доправила чоловіка до лікарні. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська продовжують обстрілювати Херсонську область, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі та житлових кварталах. Внаслідок атак 11 березня пошкоджено три багатоповерхівки, вісім приватних будинків, газопровід, господарські споруди та автомобілі.