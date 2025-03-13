У Херсоні російські війська скинули авіабомбу по будівлі СБУ
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- Даріна Мельничук
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11:10, 13 березня, 2025
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Вночі 12 березня російська армія скинула керовану авіабомбу в будівлю управління Служби безпеки України.
Про це повідомляє «МОСТ».
Як зазначає видання, росіяни частково зруйнували будівлю СБУ ще на початку березня 2022 року під час окупації Херсона. На початку березня її обстріляли з бойової машини піхоти, пізніше там сталася пожежа.
Після звільнення Херсона будівлю не використовували за призначенням.
Нагадаємо, 12 березня під час артилерійського обстрілу Херсона загинула 42-річна жінка. Крім того, через російські удари світло зникло у Корабельному та Центральному районах Херсона, а також у селах Молодіжне, Наддніпрянське, Інженерне та частково в Зеленівці.
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