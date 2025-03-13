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У Херсоні російські війська скинули авіабомбу по будівлі СБУ

Зруйнована будівля СБУ після авіаудару в Херсоні. Фото з видання МОСТЗруйнована будівля СБУ після авіаудару в Херсоні. Фото з видання МОСТ

Вночі 12 березня російська армія скинула керовану авіабомбу в будівлю управління Служби безпеки України.

Про це повідомляє «МОСТ».

Як зазначає видання, росіяни частково зруйнували будівлю СБУ ще на початку березня 2022 року під час окупації Херсона. На початку березня її обстріляли з бойової машини піхоти, пізніше там сталася пожежа.

Після звільнення Херсона будівлю не використовували за призначенням.

Зруйнована будівля СБУ після авіаудару в Херсоні. Фото з видання МОСТЗруйнована будівля СБУ після авіаудару в Херсоні. Фото з видання МОСТ
Зруйнована будівля СБУ після авіаудару в Херсоні. Фото з видання МОСТЗруйнована будівля СБУ після авіаудару в Херсоні. Фото з видання МОСТ

Нагадаємо, 12 березня під час артилерійського обстрілу Херсона загинула 42-річна жінка. Крім того, через російські удари світло зникло у Корабельному та Центральному районах Херсона, а також у селах Молодіжне, Наддніпрянське, Інженерне та частково в Зеленівці.

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