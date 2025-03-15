За минулу добу на Миколаївщині вигоріло понад 28 га землі, ілюстративне фото: ДСНС Вінниччини

За минулу добу внаслідок підпалів сухостою та сміття на Миколаївщині вигоріло понад 28 гектарів землі.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«76 гектар на Дніпропетровщині, 45 – на Житомирщині, понад 35 – на Харківщині та понад 28 – на Миколаївщині… Загалом за минулу добу в Україні вигоріло майже 322 гектар землі! Цей список можна продовжувати безкінечно. Попри щоденні застереження, люди продовжують спалювати траву, сміття та суху рослинність на своїх городах, подвір’ях і полях», – повідомляє ДСНС.

У ДСНС додали, що за останню добу рятувальники 376 разів виїжджали на ліквідацію пожеж в екосистемах.

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«Це не просто пожежі – це безвідповідальність, що нищить землю, отруює повітря, калічить людей», – додали там.

Як відомо, за два тижні на території Миколаївської області 129 разів горіли очерет, суха трава та сміття, загальною площею майже 190 гектарів.

Нагадаємо, 13 березня вогонь з сухостою перекинувся на територію Природного заповідника «Єланецький степ». З масштабною пожежею (7 га на території заповідника та 11 га на відкритій території) боролись рятувальники та місцева пожежна охорона «Бузьке».

Ще 13 березня у Миколаєві в мікрорайоні Тернівка горів очерет. На місці працювали кілька загонів рятувальників. Пожежу вдалася локалізувати на площі 8 гектарів.

Слід наголосити, що з початку року в екосистемах Миколаївської області сталося 127 пожеж, які охопили понад 123 гектари. У ДСНС назвали це «вогняним апокаліпсисом руками людей».