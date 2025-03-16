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Суд в Одесі відправив під варту підозрюваного у вбивстві Ганула

Підозрюваний у вбивстві Демʼяна Ганула. Фото: СуспільнеПідозрюваний у вбивстві Демʼяна Ганула. Фото: Суспільне

Підозрюваному у вбивстві Демʼяна Ганула 16 березня обрали запобіжний захід – взяття під варту без права внесення застави.

Про це повідомляє Суспільне.

На початку прокуратура попросила перевезти суд у закритий режим через питання безпеки учасників процесу і щоб не розголошувати відомості, які можуть завадити слідству. Захист підтримав клопотання.

На питання судді затриманий сказав, що проживав в Києві, є військовослужбовцем і наразі в СЗЧ. Під час судового засідання перебуває в касці та бронежилет.

За даними суду, він був командиром механізованого взводу військової частини А0666 — це 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового походу. Був мобілізований.

Нагадаємо, що вранці 14 березня у Приморському районі Одеси невідомий вистрілив у чоловіка та втік. Постраждалий загинув на місці. Загиблим може бути активіст і волонтер Демʼян Ганул. 

Пізніше поліція оприлюднила фотографії чоловіка, підозрюваного у вбивстві активіста Дем'яна Ганула, наразі його розшукують. Також там спростували інформацію про те, що він здався добровільно.

Повідомлялось, що Національна поліція встановлює обставини вбивства в центрі Одеси, повідомила пресслужба вбивства 14 березня. За даними медіа, вбитий — громадський активіст, лідер громадської організації «Вуличний фронт» Дем’ян Ганул.

Крім того, Ігор Клименко не підтвердив імені загиблого публічно, але назвав вбивство резонансним і повідомив, що до Одеси для розслідування виїхала слідчо-оперативна група та криміналісти Центрального апарату Національної поліції на чолі з Головою Нацполіції Іваном Вигівським.

У той же день 14 березня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Дем'яна Ганула.

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