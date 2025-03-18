Росіяни обстріляли Херсон: є постраждала
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- Анна Гакман
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17:48, 18 березня, 2025
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У Херсоні внаслідок російського обстрілу постраждала жінка.
Як повідомляє пресслужба Херсонської обласної державної адміністрації, їй надали медичну допомогу.
«До лікарні звернулася жінка, яка напередодні постраждала через російський обстріл Херсона. У 49-річної потерпілої – вибухова травма та струс головного мозку. Їй надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, упродовж минулої доби російські війська завдали масованих ударів по Херсонській області, обстрілявши понад 30 населених пунктів. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, ще семеро отримали поранення.
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