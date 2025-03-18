Росіяни обстріляли Херсон: є постраждала

У Херсоні внаслідок російського обстрілу постраждала жінка.

Як повідомляє пресслужба Херсонської обласної державної адміністрації, їй надали медичну допомогу.

«До лікарні звернулася жінка, яка напередодні постраждала через російський обстріл Херсона. У 49-річної потерпілої – вибухова травма та струс головного мозку. Їй надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування», – йдеться у повідомленні.