Масштабна пожежа очерету на Миколаївщині завдала збитків понад ₴66 млн

Понад 30 гектарів сягнула площа пожеж на відкритих територіях Миколаївщини, фото: ДСНС

Поблизу села Ковалівка в Ольшанській громаді Миколаївської області 6 березня спалахнула велика пожежа очерету.

Як повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-західного округу, інформація про займання надійшла через електронний сервіс «ЕкоЗагроза».

Зазначається, що вогонь швидко поширився та охопив понад 30 гектарів відкритої території. Гасіння тривало майже 10 годин.

За попередніми розрахунками, шкода, завдана атмосферному повітрю, оцінюється у понад 66 мільйонів гривень.

Нещодавно в Держекоінспекції нагадали, що на території Регіонального ландшафтного парку «Приінгульський» 10 лютого також сталась пожежа. Там збитки навколишньому середовищу склали понад 2,6 мільйона гривень.

Раніше у ДСНС наголошували, що з початку 2025 року на території Миколаївської області виникло 267 пожеж у природних екосистемах. Це на 71% більше, ніж за аналогічний період минулого року.