Російські війська атакували Херсонщину: одна людина загинула, ще 14 — постраждали

Обстріл Херсонської області. Ілюстраційне фото: Херсонська ОВА

Російські війська минулої доби, 21 березня, вчергове атакували Херсонську область. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще 14 — поранені.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Зеленівка, Садове, Придніпровське, Інженерне, Білозерка, Ромашкове, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Станіслав, Широка Балка, Софіївка, Томина Балка, Інгулець, Новотягинка, Берислав, Зміївка, Тягинка, Федорівка, Ольгівка, Крупиця, Урожайне, Червоний Маяк, Гаврилівка, Нововоронцовка, Милове, Дудчани, Осокорівка, Бургунка, Республіканець, Качкарівка, Золота Балка, Новорайськ, Михайлівка, Монастирське, Веселе та місто Херсон.

Зазначається, що російські війська поцілили в соціальну інфраструктуру та житлові квартали населених пунктів області.

«Пошкодили багатоповерхівку та 7 приватних будинків. Також росіяни понівечили приватні автомобілі та поцілили по території кладовища», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 22 березня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили БпЛА типу «Shahed 131/136».