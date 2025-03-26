Горіли червонокнижні рослини: пожежа в заповіднику на Миколаївщині завдала збитків на ₴320 млн

Пожежа в заповіднику «Єланецький степ», фото: ДСНС

13 березня у природному заповіднику «Єланецький степ» сталася масштабна пожежа. Вогонь знищив 144,5 гектара сухої трави та пошкодив унікальні рослини, зокрема рідкісні червонокнижні види.

Про це повідомли у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

За підрахунками фахівців, загальні збитки довкіллю перевищують 320 мільйонів гривень. Вогонь не лише знищив рослинний покрив, а й спричинив забруднення повітря, зазначають екологи.

Матеріали про завдану шкоду передали адміністрації заповідника для подальшого звернення до правоохоронців.

Раніше у ДСНС наголошували, що з початку 2025 року на території Миколаївської області виникло 267 пожеж у природних екосистемах. Це на 71% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У ДСНС назвали таку кількість пожеж «вогняним апокаліпсисом руками людей».