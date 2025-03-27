У Херсоні затримали підозрюваного у підготовці вибуху біля ТЦК

У Херсоні затримали чоловіка за підозрою у теракті, фото: СБУ

У Херсоні затримали чоловіка, якого підозрюють у підготовці теракту біля територіального центру комплектування (ТЦК).

Як повідомили у Службі безпеки України, він мав залишити біля входу до адмінбудівлі сумку з вибухівкою.

Вибуховий пристрій, імовірно, планували підірвати дистанційно, коли чоловік перебував би поруч, зазначають правоохоронці.

За даними справи, затриманим виявився безробітний мешканець Черкас, який, за попередньою інформацією, шукав заробіток у Телеграм-каналах.

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Слідство підозрює, що він уже виконував завдання на Черкащині, зокрема підпалював об’єкти «Укрзалізниці». Після цього його направили до Херсона.

Наразі чоловік під вартою без права внесення застави. Йому інкримінують диверсію та замах на теракт в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, що 5 лютого у Кам'янці-Подільському пролунав вибух біля будівлі територіального центру комплектування. Унаслідок вибуху біля будівлі ТЦК кур’єр загинув на місці, ще восьмеро людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Згодом правоохоронці затримали двох підозрюваних у причетності до вибуху в будівлі територіального центру комплектування на Хмельниччині.

Перед цим увечері 2 лютого біля будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Павлограді на Дніпропетровщині стався вибух. Поранень зазнав військовослужбовець.