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За тиждень ЗСУ збили понад 1,4 тис. російських дронів над Херсонщиною

Наслідки російських обстрілів Херсону. Архівне фото: Суспільне ХерсонНаслідки російських обстрілів Херсону. Архівне фото: Суспільне Херсон

Минулого тижня українські військові знищили понад 1,4 тисячі російських дронів, які атакували правобережжя Херсонської області.

Як повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, загалом регіон зазнав понад 1,6 тисячі ударів безпілотників, з яких 87% вдалося нейтралізувати. Лише над Херсоном збили понад 500 дронів.

«Ефективність подавлення російських «крил» — на рівні 87%. Далі працюємо разом з військовими, аби посилити захист області», — проінформував він. 

Інфографіка: Херсонська ОВАІнфографіка: Херсонська ОВА

Нагадаємо, що впродовж 30 березня російські війська атакували 33 населені пункти Херсонської області з артилерії та авіації. Через російські обстріли поранення дістали 11 людей.

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