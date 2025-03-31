За тиждень ЗСУ збили понад 1,4 тис. російських дронів над Херсонщиною
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- Світлана Іванченко
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16:17, 31 березня, 2025
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Минулого тижня українські військові знищили понад 1,4 тисячі російських дронів, які атакували правобережжя Херсонської області.
Як повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, загалом регіон зазнав понад 1,6 тисячі ударів безпілотників, з яких 87% вдалося нейтралізувати. Лише над Херсоном збили понад 500 дронів.
«Ефективність подавлення російських «крил» — на рівні 87%. Далі працюємо разом з військовими, аби посилити захист області», — проінформував він.
Нагадаємо, що впродовж 30 березня російські війська атакували 33 населені пункти Херсонської області з артилерії та авіації. Через російські обстріли поранення дістали 11 людей.
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