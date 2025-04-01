Внаслідок російського обстрілу на Херсонщині постраждала жінка

Наслідки обстрілу Херсонщини, фото: Нацполіція Херсонської області

Внаслідок російського обстрілу в Херсонській області постраждала жінка.

Як повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, потерпілу доставили до лікарні.

«До лікарні звернулася жінка, яка постраждала через російський обстріл Білозерки зранку 29-го березня. У 56-річної місцевої жительки діагностували вибухову травму та струс головного мозку. Потерпілу шпиталізували», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби російські військові обстріляли Херсон та понад 25 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів було пошкоджено чотири багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Також пошкоджено газопровід та приватних автомобілів. Через російську агресію поранення отримали шестеро людей.