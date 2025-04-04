За тиждень на правобережжі Херсонщини розмінували понад 1,5 тис. га полів

На правобережжі Херсонської області вже розмінували 65,7% території.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що з 27 березня по 2 квітня, піротехніки обстежили 13 гектар територій та 1683 гектари полів. Крім цього, обстежили 56 об’єктів.

Загалом, за цей період виявили 1230 вибухонебезпечних предметів. З початку розмінування загальна кількість виявлених вибухівок на правобережжі Херсонщини склала 232 тисячі 756 одиниць.

Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Вже майже три роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.

Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.

Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».