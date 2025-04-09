Підприємство з Одеси постачало небезпечні товари для дітей

Небезпечні дитячі іграшки, які виготовляли на підприємстві в Одесі. Фото: ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області

Підприємство з Одесі постачало у Волинську область іграшки для дітей, які не відповідали вимогам безпеки.

Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області.

Зазначається, що під час перевірки з’ясувалося, що пискавка для дітей від трьох місяців не відповідала вимогам щодо хімічної безпеки. У ній виявили значно більше фталатів, ніж дозволяється. Крім того, при розтягуванні іграшка могла лопати і розпадатися на дрібні частини, що небезпечно для малюків, адже вони можуть проковтнути частинки і задихнутися.

Небезпечні дитячі іграшки, які виготовляли на підприємстві в Одесі. Фото: ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області

Також підприємство виготовило небезпечне брязкальце для дітей від народження. Ця іграшка внаслідок руйнування розвалилася на невеликі частини з гострими краями, які також могли призвести до задухи дитини або завдати малюкові ушкоджень.

Партію іграшок мають вилучити з обігу та заборонити їх використання. Споживачам повідомляють, що ця продукція небезпечна для дітей.

У разі виявлення таких іграшок у торговельних мережах потрібно повідомляти Головному управлінню Держпродспоживслужби в Одеській області за номером телефону 048 716 13 01.

Скандал у реорганізованому Будинку дитини у Миколаєві

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3 березня стало відомо, що моніторингова група Офісу омбудсмена разом із громадськими організаціями провела перевірку дитячих закладів освіти на Миколаївщині та виявила грубі порушення прав дітей. Підопічних фіксували ременями до стільців і візочків, а шестимісячне немовля отримало набряки від «зв’язування». В інших установах дітям видавали прострочені ліки, не надавали медичної допомоги та обмежували доступ до базових послуг.

У той же день правозахисниця дітей-сиріт, адвокатка Інна Мірошниченко, яка входить до Моніторингової групи Офісу Омбудсмана, показала, в яких умовах живуть діти у реорганізованому Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги в Миколаєві (Обласний Будинок дитини). Вона власне і показала привʼязаних до крісел малюків, з якими не гуляють і змушують проводити час біля телевізора.

Правозахисниця розповіла, що за умовами догляд за дітьми мають здійснювати 89 працівників. Однак, як виявилось з даних моніторингової групи Офісу омбудсмена, за малюками доглядали всього двоє працівників. Умови, в яких тримають вихованців закладу, вона назвала нелюдськими.

Зазначимо, що у квітні 2024 року Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги був приєднаний до Миколаївської обласної дитячої лікарні. Тоді це рішення пояснили необхідністю, аби «убезпечити» заклад від відсутності фінансування.

Нагадаємо також, що це не перший скандальний випадок, повʼязаний із Миколаївською обласною дитячою лікарнею. Про її неналежний стан ще у липні 2023 року заявив президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Миколаєві.

В одній з палат Володимир Зеленський звернув увагу на те, що приміщення не пристосоване для комфортного перебування там. Зокрема, у палаті відсутні карнизи, штори, кондиціонер.

У коментарі «МикВісті» заступник голови Миколаївської обласної військової адміністрації Юрій Гранатуров повідомив, що утворена у облздоров‘я комісія повторно перевірила ситуацію з укриттям і визначила, що в підвальному приміщенні цього центру немає технічної можливості облаштування укриття через природні умови.

Крім цього, 13 лютого стало відомо, що у Миколаєві приватний пансіонат «Дім турботи» порушує права людини. Літні люди примусово вживали психотропні препарати, а також перебували в антисанітарних умовах.

Тоді Представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини у Миколаївській області повідомив, що працівники пансіонату змушували підопічних вживати психотропні медичні препарати, щоб вони заспокоїлись. Рецептів або призначення лікарів на придбання зазначених ліків, персонал не надав. Також додали, що серед працівників жодна особа не має медичної освіти.

Згодом Офіс омбудсмана провів моніторинг у приватному пансіонаті для людей похилого віку «Дім турботи» в Миколаєві, де виявили низку порушень: антисанітарія, розсипана отрута від тарганів і мишей, а також прострочені ліки.