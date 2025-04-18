На Херсонщині піротехніки обстежили майже 1,5 тисячі гектарів полів за тиждень

На правобережжі Херсонської області вже розмінували 66,2% території.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що з 10 квітня по 16 квітня, піротехніки обстежили 34,9 гектара територій та 1485,8 гектара полів. Крім цього, обстежили 80 об’єктів.

Динаміка розмінування правобережної Херсонщини за останній тиждень. Ілюстрація: Херсонська ОВА

Загалом, за цей період виявили 2210 вибухонебезпечних предметів. З початку розмінування загальна кількість виявлених вибухівок на правобережжі Херсонщини склала 236 тисяч 324 одиниці.

Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Вже майже три роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.

Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.

Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».