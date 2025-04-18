У Сумах росіяни вдарили по цеху, де випікали паски: загинула людина

Пошкоджений кондитерський цех. Фото: Facebook/ Михайло Мельник.

У п’ятницю, 18 квітня російські війська атакували ударними дронами кондитерський цех підприємства у Сумах, де випікали паски до свята. Загинула людина.

Про це повідомив міський голова Сум Артем Кобзар та начальник Сумської районної військової адміністрації Михайло Мельник.

Ворог вдарив трьома ударними дронами по одному приміщенню. Унаслідок обстрілу пошкоджене виробництво пасок. Загинув підприємець, який приїхав за продукцією. Також звернулась за медичною допомогою працівниця кондитерського цеху.

«Усі три «Шахеди» влучили в одне приміщення. Будівля зазнала пошкоджень, зруйновано дах. Попередньо відомо про одного загиблого. Ще одна людина звернулася по допомогу до медиків», — написав Артем Кобзар.

Пошкоджений кондитерський цех. Фото: Facebook/ Михайло Мельник. Пошкоджений кондитерський цех. Фото: Facebook/ Михайло Мельник. Пошкоджений кондитерський цех. Фото: Facebook/ Михайло Мельник.

Нагадаємо, що увечері, 17 квітня, російські війська вдарили по Миколаєву ударним дроном. Внаслідок атаки загорілися склади приватного підприємства, де зберігалися побутові товари.

Удар по Сумах 13 квітня: що відомо?

Вранці 13 квітня Росія завдала ракетного удару по Сумах. 0 10:52 виконувач обовʼязків міського голови Артем Кобзарь повідомив, що внаслідок атаки є багато загиблих.

Своєю чергою, Президент України Володимир Зеленський відразу відреагував на удар російської балістики по Сумах.

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Згодом пресслужба Сумської міської ради повідомила, що РФ атакувала цивільну інфраструктуру міста.

Станом на 14:10 було відомо про те, що загинули 32 людини, з них двоє дітей. Згодом міська рада повідомила, що 14, 15 та 16 квітня оголошено Дні жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару РФ.

Як відомо, міський голова Конотопа Артем Семеніхін звинуватив начальника Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха у відповідальності за російський удар по Сумах, внаслідок якого загинули мирні мешканці, зокрема діти.

У відеозверненні, опублікованому 13 квітня, Семеніхін висловив обурення діями обласного керівництва та заявив, що вимагає публічних вибачень від Артюха й закликав його скласти повноваження. Також мер звернувся до начальника СБУ в Сумській області Олега Красношапки, вимагаючи відставки і з його боку.

Загалом внаслідок масованого ракетного обстрілу Сум з боку Росії пошкоджено 48 будівель, серед яких 28 багатоквартирних житлових будинків, два приватні та 18 нежитлових споруд.