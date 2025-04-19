Вночі росіяни атакували ракетами Одещину: загорілися ферми

У ніч проти суботи, 19 квітня, російська армія атакувала Одеську область ракетами. Обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області.

Внаслідок російської атаки значних руйнувань зазнали фермерські господарства. На місцях спалахнули пожежі, які вогнеборці ліквідовували до самого ранку.

До ліквідації наслідків залучалися 3 одиниці техніки та 15 рятувальників від ДСНС, ще 1 одиниця техніки та 2 чоловіки особового складу — від місцевої пожежної команди.

Нагадаємо, що 17 квітня російські війська також вдарили по Миколаєву ударним дроном. Внаслідок атаки загорілися склади приватного підприємства, де зберігалися побутові товари. За словами вогнеборців, через велику кількість легкозаймистих матеріалів вогонь швидко поширився та охопив площу близько 700 квадратних метрів.