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Армія РФ атакувала Херсонщину: поранено чотири людини

Обстріл Херсонської області, архівне фото Херсонської ОВАОбстріл Херсонської області, архівне фото Херсонської ОВА

Російські війська 19 квітня та в ніч на 20 квітня обстріляли Херсонську область. Унаслідок атаки четверо людей отримали поранення.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Новорайськ, Берислав, Зеленівка, Кізомис, Білозерка, Монастирське, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Чорнобаївка, Осокорівка, Нововоронцовка, Комишани, Зміївка, Дудчани, Урожайне, Понятівка, Червоний Маяк, Новоберислав, Садове, Антонівка, Молодіжне, Приозерне, Інженерне, Веселе, Велетенське, Дніпровське, Качкарівка, Костирка, Львове, Миколаївка, Милове, Одрадокам'янка, Ольгівка, Розлив, Софіївка, Токарівка, Тягинка та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

«Зафіксовано влучання в чотири багатоповерхівки та 19 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопроводи, господарські споруди, гараж та приватні автомобілі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 квітня, російська армія п’ять разів ударила FPV-дронами по Куцурубській громаді Миколаївського району.

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