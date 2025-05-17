Доба на Херсонщині: росіяни атакували об’єкти критичної та залізничної інфраструктури

Обстріл Херсонської області, архівне фото Херсонської ОВА

Російські війська 16 травня та в ніч на 17 травня обстріляли Херсонську область. Унаслідок атаки одна людина загинула ще 13 — постраждали.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами та артилерійськими обстрілами опинилися Антонівка, Берислав, Білозерка, Велетенське, Веселе, Гаврилівка, Дніпровське, Іванівка, Інгулець, Качкарівка, Новотягинка, Нововоронцовка, Олександрівка, Осокорівка, Понятівка, Придніпровське, Раківка, Садове, Станіслав, Софіївка, Тягинка, Урожайне, Червоний Маяк, Широка Балка та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові били по критичній та залізничній інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів області.

«Пошкодили 2 багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили автомобільну заправну станцію, стільникові вежі, газопроводи, господарчі споруди; влучили у вантажівку гуманітарної допомоги та приватні автомобілі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 травня російські війська атакували рейсовий автобус поблизу Білопілля на Сумщині. Внаслідок обстрілу девʼять людей загинуло, ще четверо — постраждали.