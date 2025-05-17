  • субота

    17 травня, 2025

  • 14.4°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 17 травня , 2025 субота

  • Миколаїв • 14.4° Легкий дощ

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Доба на Херсонщині: росіяни атакували об’єкти критичної та залізничної інфраструктури

Обстріл Херсонської області, архівне фото Херсонської ОВАОбстріл Херсонської області, архівне фото Херсонської ОВА

Російські війська 16 травня та в ніч на 17 травня обстріляли Херсонську область. Унаслідок атаки одна людина загинула ще 13 — постраждали.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами та артилерійськими обстрілами опинилися Антонівка, Берислав, Білозерка, Велетенське, Веселе, Гаврилівка, Дніпровське, Іванівка, Інгулець, Качкарівка, Новотягинка, Нововоронцовка, Олександрівка, Осокорівка, Понятівка, Придніпровське, Раківка, Садове, Станіслав, Софіївка, Тягинка, Урожайне, Червоний Маяк, Широка Балка та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові били по критичній та залізничній інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів області.

«Пошкодили 2  багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили автомобільну заправну станцію, стільникові вежі, газопроводи, господарчі споруди; влучили у вантажівку гуманітарної допомоги та приватні автомобілі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 травня російські війська атакували рейсовий автобус поблизу Білопілля на Сумщині. Внаслідок обстрілу девʼять людей загинуло, ще четверо — постраждали.

Останні новини про: Обстріли

Сибіга про нічну атаку РФ: Це реакція Путіна на заклик до перемир’я
В Одесі направили ₴50 млн на ліквідацію наслідків російських обстрілів
Росія атакувала об’єкт промислової інфраструктури в Сумах: є загиблі та поранені
Реклама

Читайте також:

новини

В готель у Коблевому приїхали правоохоронці та знесли літній майданчик на підставі рішення 8-річної давності

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Все старе, іржаве й небезпечне»: мешканці Миколаєва просять відремонтувати занедбаний дитячий майданчик у центрі міста

Світлана Іванченко
новини

«Це незаконний метод у боротьбі з боржниками», — депутат Степанець про вимкнення ліфтів у багатоповерхівках Миколаєва

Даріна Мельничук
новини

У ЛШМД Миколаєва облаштують укриття для лежачих пацієнтів: роботи коштуватимуть ₴3,9 млн

Юлія Бойченко
новини

На винагороди українським суддям торік витратили близько ₴7,5 млрд — це на 300 млн більше, ніж у 2023 році

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Обстріли

Росія атакувала об’єкт промислової інфраструктури в Сумах: є загиблі та поранені
В Одесі направили ₴50 млн на ліквідацію наслідків російських обстрілів
Сибіга про нічну атаку РФ: Це реакція Путіна на заклик до перемир’я

РФ на переговорах у Стамбулі вимагала визнання Криму та ще чотирьох регіонів частиною Росії

Даріна Мельничук

В готель у Коблевому приїхали правоохоронці та знесли літній майданчик на підставі рішення 8-річної давності

Росія атакувала громаду на Миколаївщині FPV-дронами