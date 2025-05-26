Росіяни атакували з дрона автомобіль на Херсонщині: постраждали діти

Росіяни атакували з дрона автомобіль у Херсоні. Фото: Getty Images

У понеділок, 26 травня, російські війська атакували цивільний автомобіль у Комишанах, що на Херсонщині.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що через скидання вибухівки з безпілотника постраждали двоє хлопчиків, яким 7 та 15 років.

«У дітей — вибухові травми, контузії, струс головного мозку. Також старший хлопець дістав поранення голови. Обох потерпілих доставили до лікарні. Медики надають їм всю необхідну допомогу», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, упродовж доби 25 травня Херсонщина зазнала масованих обстрілів з боку російської армії. Внаслідок атак загинула одна людина, ще четверо дістали поранення.