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Атаки РФ на Херсонщині: 3 загиблих, 11 поранених

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Через обстріли РФ впродовж доби на Херсонщині троє людей загинули, 11 — поранені. Російські війська атакували 35 населених пунктів області.

Про це вранці 30 травня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, російська армія била по житлових кварталах та соціальній інфраструктурі. Пошкоджені п'ять багатоповерхових, 13 приватних будинків, стільникова вежа та автівки.

Також росіяни атакували Одеську та Миколаївську області. На Одещині внаслідок атаки безпілотників було зруйноване відділення Нової пошти. На Миколаївщині російські війська завдали удару ракетою по фермерському господарству. Внаслідок чого поранення дістали чотири чоловіка. Один із них помер дорогою до лікарні.

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