Росіяни атакували Херсонщину: одна людина загинула, ще 9 — поранені

Обстріл Херсонської області, архівне фото Херсонської ОВА

Російські війська 7 червня та в ніч на 8 червня обстріляли Херсонську область. Унаслідок атаки одна людина загинула, ще девʼять — постраждали.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під авіаударами та артилерійськими обстрілами опинилися Садове, Зимівник, Антонівка, Придніпровське, Микільське, Білозерка, Велетенське, Розлив, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Берислав, Зміївка, Миколаївка, Тягинка, Милове, Львове, Бургунка, Дудчани, Качкарівка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Червоний Маяк, Крупиця, Гаврилівка, Золота Балка, Михайлівка, Осокорівка, Новорайськ, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів області.

«Пошкодили три багатоповерхівки та девʼять приватних будинків. Також окупанти понівечили газогін та приватні автомобілі», — йдеться у повідомленні.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією Херсонської області знищили один «Шахед».

Нагадаємо, у ніч на 8 червня сили протиповітряної оборони знищили над Миколаївською областю одинадцять дронів типу «Shahed 131/136». Через російський обстріл в області горіли складські приміщення з сільськогосподарською технікою.