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Прикордонна служба відмовилася надати дані про виїзд Портнова з України, — Радіо Свобода

Андрій Портнов. Фото: Rbc.uaАндрій Портнов. Фото: Rbc.ua

Державна прикордонна служба України не надала відповідь на запит журналістів про те, чи перетинав колишній очільник Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов державний кордон перед своєю загибеллю в Іспанії у травні цього року.

Про це повідомляє «Радіо Свобода». 

У відомстві пояснили, що така інформація є конфіденційною, оскільки стосується приватного життя особи. Її не можна розголошувати без згоди самої людини або ж у спеціально передбачених законом випадках. Зокрема, прикордонники послалися на Конституцію України та закони «Про інформацію» і «Про захист персональних даних».

«Запитувана інформація є інформацією з обмеженим доступом і стосується приватного життя особи, про яку запитується, її захист від неналежного поширення забезпечується Конституцією України, законами України «Про інформацію», «Про захист персональних даних», а тому може поширюватися лише за згодою особи або в інших, передбачених законом, випадках… Із метою дотримання посадовими особами Головного центру обробки спеціальної інформації вимог чинного законодавства при поширенні конфіденційної інформації, що містить персональні дані особи, повідомляємо, що у Головного центру обробки спеціальної інформації немає правових підстав для надання запитуваної інформації», — йдеться у відповіді.

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Вбивство Портнова

21 травня в Мадриді вбили колишнього очільника Адміністрації президента Віктора Януковича — Андрія Портнова. За повідомленнями місцевих ЗМІ, його застрелили біля Американської школи, куди він привіз своїх дітей. Напад стався близько 9:10 ранку.

Портнов отримав кілька кульових поранень — чотири постріли прийшлися в груди, ще один — у голову. За попередньою інформацією, у нападі могла брати участь група осіб. Мотиви поки що офіційно не озвучені, проте іспанська преса припускає, що вбивство могло бути пов’язане з боргами.

Справу про вбивство веде іспанський суд, розслідування наразі засекречене.

Як відомо, Андрія Портнова можуть поховати в Києві. За даними «Еспресо», поховання планується на Звіринецькому кладовищі. Спочатку розглядали Байкове, однак від цієї ідеї відмовились, побоюючись гучного скандалу.

Пізніше ЗМІ повідомили, що Андрій Портнов за кілька днів до вбивства в Мадриді відвідував Україну.

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