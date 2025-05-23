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Портнова планують поховати в Києві, але не на Байковому — побоялись скандалу

Андрій Портнов, фото: УНІАН / Михайло МарківАндрій Портнов, фото: УНІАН / Михайло Марків

Колишнього українського політика Андрія Портнова, якого днями застрелили в Мадриді, можуть поховати в Києві.

Про це повідомляє «Еспресо» з посиланням на джерело.

За даними видання, поховання планується на Звіринецькому кладовищі. Спочатку розглядали Байкове, однак від цієї ідеї відмовились, побоюючись гучного скандалу.

«Хотіли на Байковому, але організаторам поховання сказали, що «буде гучний скандал», і запропонували на Звіринецькому», — зазначило джерело.

Вбивство Портнова

21 травня в Мадриді вбили колишнього очільника Адміністрації президента Віктора Януковича — Андрія Портнова. За повідомленнями місцевих ЗМІ, його застрелили біля Американської школи, куди він привіз своїх дітей. Напад стався близько 9:10 ранку.

Портнов отримав кілька кульових поранень — чотири постріли прийшлися в груди, ще один — у голову. За попередньою інформацією, у нападі могла брати участь група осіб. Мотиви поки що офіційно не озвучені, проте іспанська преса припускає, що вбивство могло бути пов’язане з боргами.

Справу про вбивство веде іспанський суд, розслідування наразі засекречене.

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