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Портнов перед вбивством відвідував Україну та зустрічався з посадовцями, — УП

Андрій Портнов, фото: rbc.uaАндрій Портнов, фото: rbc.ua

Колишній український політик Андрій Портнов за кілька днів до вбивства в Мадриді відвідував Україну.

За даними «Української правди», які посилаються на власні джерела, 17–18 травня Андрій Портнов перебував в Україні.

Також зазначається, що він мав зустрічі з високопосадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.

Вбивство Портнова

21 травня в Мадриді вбили колишнього очільника Адміністрації президента Віктора Януковича — Андрія Портнова. За повідомленнями місцевих ЗМІ, його застрелили біля Американської школи, куди він привіз своїх дітей. Напад стався близько 9:10 ранку.

Портнов отримав кілька кульових поранень — чотири постріли прийшлися в груди, ще один — у голову. За попередньою інформацією, у нападі могла брати участь група осіб. Мотиви поки що офіційно не озвучені, проте іспанська преса припускає, що вбивство могло бути пов’язане з боргами.

Справу про вбивство веде іспанський суд, розслідування наразі засекречене.

Як відомо, Андрія Портнова можуть поховати в Києві. За даними «Еспресо», поховання планується на Звіринецькому кладовищі. Спочатку розглядали Байкове, однак від цієї ідеї відмовились, побоюючись гучного скандалу.

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