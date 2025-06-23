Росіяни обстріляли Херсонщину: загинув чоловік, шестеро людей поранені
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- Марія Хаміцевич
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10:10, 23 червня, 2025
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Протягом доби російська армія атакувала 36 населених пунктів Херсонщини. Загинула одна людина, ще шестеро дістали поранення.
Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За його словами, снаряди влучили у критичну, соціальну інфраструктуру та житлові квартали. Пошкоджені газогін, сім багатоповерхівок, 14 приватних будинків, гараж і автомобілі.
Нагадаємо, що також росіяни били і по Миколаївській області. Станом на ранок 23 червня відомо про пошкодження двох багатоквартирних та 22 приватних будинків, лінії електропередач і автомобілю. Постраждали троє людей.
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