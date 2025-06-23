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Росіяни обстріляли Херсонщину: загинув чоловік, шестеро людей поранені

Наслідки після російського обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки після російського обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Протягом доби російська армія атакувала 36 населених пунктів Херсонщини. Загинула одна людина, ще шестеро дістали поранення.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, снаряди влучили у критичну, соціальну інфраструктуру та житлові квартали. Пошкоджені газогін, сім багатоповерхівок, 14 приватних будинків, гараж і автомобілі.

Нагадаємо, що також росіяни били і по Миколаївській області. Станом на ранок 23 червня відомо про пошкодження двох багатоквартирних та 22 приватних будинків, лінії електропередач і автомобілю. Постраждали троє людей.

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