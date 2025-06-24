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РФ за добу атакувала 29 населених пунктів Херсонщини: є загиблі та поранені

Пожежа внаслідок обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяПожежа внаслідок обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Упродовж доби російські війська обстріляли 29 населених пунктів Херсонської області, застосувавши артилерію, дрони та авіацію.

Про це вранці 24 червня повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, внаслідок атак загинули четверо людей, ще п’ятеро — дістали поранення. Росіяни пошкодили щонайменше чотири приватні будинки, магазин і кілька автомобілів.

Зранку 24 червня російська артилерія вдарила по Корабельному району Херсона. Як повідомила обласна військова адміністрація, поранення отримали щонайменше шестеро людей.

Серед постраждалих — 61-річний чоловік і 52-річна жінка з вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Їх доставили до лікарні у стані середньої тяжкості. Згодом стало відомо про ще двох поранених — 66-річну жінку та 83-річного чоловіка, які перебували вдома. Вони також ушпиталені з контузіями та уламковими пораненнями.

Пізніше в міській військовій адміністрації повідомили про ще двох постраждалих: 59-річного чоловіка з уламковим пораненням ліктя та 40-річну жінку з контузією.

Також вранці 24 червня російські війська з артилерії обстріляли Миколаївщину. Внаслідок ударів було пошкоджено приватний будинок і виникли пожежі.

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